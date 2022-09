Urano in Cancro

nel tema natale

è il pianeta della ribellione, della rivoluzione, dei cambiamenti e dell'innovazione, ma anche dell'eccentricità. Pertanto, il segno in cui si trova Urano nel tema natale di una persona, indica il modo in cui costui o costei si opporrà alle regole e a quali cambiamenti andrà incontro. Poiché Urano attraversa ciascun segno zodiacale in circa sette anni, si può dire che le caratteristiche conferite condizioneranno un'intera generazione.si è molto colpiti soprattutto sul lato emotivo. La presenza di Urano in Cancro alla nascita conferisce un'immaginazione molto attiva e creativa. I nativi che hanno visto la luce in questo contesto astrale sono particolarmente fantasiosi, hanno interessi e hobby abbastanza insoliti e, sebbene piacenti, in genere non sono appariscenti in termini di prestazioni fisiche.che hanno Urano in Cancro alla nascita, crescendo cominciano a sviluppare nuove idee in relazione ai concetti familiari tradizionali, ai diritti civili e alla libertà individuale, mostrando malcontento e preoccupazione per come vanno le cose al giorno d'oggi. Tendono a sperimentare nuovi concetti e nuovi modi di trattare con la casa e la famiglia. In genere queste persone sono più propense a lasciare presto la casa materna e spesso si lasciano coinvolgere da modelli non convenzionali.è considerato il segno d'esilio per Urano, perciò chi nasce con il pianeta dell'innovazione nella quarta casa dello zodiaco ha poche probabilità di riuscire o raggiungere ciò che si propone di fare se non ha gli alleati necessari. Questo perché il transito di Urano in Cancro provoca cambiamenti improvvisi e cambi di direzione inattesi. Molte persone con questa combinazione nella carta astrale accettano di vivere insieme come una famiglia allargata o come in una comune.