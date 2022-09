Urano in Bilancia

nel tema natale

ottantaquattro anni a Urano per fare il giro completo intorno al Sole e circa sette anni per attraversare ogni singolo segno astrologico. Pertanto, i suoi influssi si fanno sentire per un lungo periodo di tempo. Si può dire, quindi, che Urano sia capace di condizionare il comportamento di un'intera generazione, poiché tutte le persone nate nello stesso periodo di sette anni, avranno questo pianeta nel medesimo segno zodiacale.in un segno cardinale d'aria come la Bilancia nella carta astrale, rivoluziona e sconvolge portando agli estremi le caratteristiche di Venere, suo pianeta governatore, tra cui i concetti di pace, armonia, uguaglianza, equilibrio e relazioni sociali. Le persone che nascono in quest'arco temporale di 7 anni possono distinguersi dagli altri come diplomatici, negoziatori e pacificatori.ispira periodi di grandi cambiamenti soprattutto quando si tratta di temi rilevanti come giustizia, diplomazia ed equità, ispirando discussioni e dibattiti sulla parità di genere e altri argomenti pertinenti. Le persone con Urano in Bilancia alla nascita hanno maggiori possibilità di essere attratte dalle relazioni umane. È probabile che abbiano idee originali sull'uguaglianza e sui diritti reciproci nelle relazioni interpersonali., quelli che sono nati con Urano in Bilancia fanno le cose in un modo non convenzionale, a volte riescono ad essere davvero sconcertanti. Amano l'indipendenza e la libertà in tutte le sue sfaccettature. Hanno un forte senso di giustizia e si battono soprattutto per i più deboli. Per loro, l'idea della convivenza in una comune o in una famiglia allargata è abbastanza diffusa. Insomma, hanno idee progressiste che non seguono le regole tradizionali.