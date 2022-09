Olio di fegato di merluzzo, il rimedio della nonna per tutti i mali

è bene rafforzare il nostro sistema immunitario. A tal proposito, un'ottima scelta è rivolgersi agli integratori a base di olio di fegato di merluzzo che, ovviamente, non è più quello sciroppo sgradevole che eravamo costretti a bere dalla nonna. Adesso, il cosiddetto "" ha aromi piuttosto gradevoli al palato e si presenta in diverse forme di somministrazione, pur mantenendo le stesse proprietà.l'olio di fegato di merluzzo è utilizzato come fonte di vitamina A e D, ed è un vero toccasana contro i livelli elevati di colesterolo e trigliceridi. Il suo alto contenuto di Omega 3, iodio e fosforo, lo rende un ottimo rimedio per trattare le malattie renali soprattutto nelle persone con diabete, ipertensione, malattie cardiache, artrosi, otite, disabilità visive come il glaucoma, la prevenzione delle malattie infantili e la malnutrizione.è facilmente digeribile e può essere usato per prevenire le malattie respiratorie e le malattie degli occhi legate all'età, dette "". Inoltre, può essere applicato sulla pelle per accelerare la guarigione di ferite, ustioni ed eruzioni cutanee.di olio di fegato di merluzzo aiuta a prevenire l'invecchiamento della pelle, protegge dall'acne e allevia i danni del sole. Contribuisce alla crescita dei capelli, rafforzandoli e rendendoli lucenti e flessibili. Aiuta a mantenere le ossa, favorendo la mobilità, prevenendo la rigidità articolare legata all'invecchiamento., l'olio di fegato di merluzzo è una fonte di vitamine essenziali per il nostro benessere, poiché non ne abbiamo mai abbastanza di questi nutrienti e il loro ruolo è fondamentale per il buon funzionamento cardiovascolare, ormonale, immunitario, riproduttivo e neurologico. Bisogna però fare attenzione a non abusarne a causa dell'alto contenuto di vitamina A e D. Prese in eccesso, queste sostanze possono essere dannose per il nostro equilibrio e la salute.