Back to office: come affrontare il rientro a partire dalla colazione

Fiocchi d'avena con frutta fresca e miele o yogurt con muesli e frutta fresca, per iniziare la giornata al meglio.

Pancake alla banana per la colazione, ma ideali anche per uno spuntino proteico.

Frullato con frutta fresca, yogurt e miele, specialmente nel periodo estivo.

Pancake con sciroppo d'acero e frutta, un classico che piace a bambini e adulti.

Semifreddo allo yogurt o cialde con frutta fresca e panna montata, per una colazione sfiziosa.

Cereali con latte e frutta fresca, la colazione per eccellenza.

Veggie Scramble. Questa è un'ottima opzione se sei alla ricerca di qualcosa di sostanzioso e saporito. Il Veggie Scramble si prepara strapazzando le uova e mescolando le verdure (scegli le tue preferite tra funghi, cipolle, zucchine o altre). Avocado Toast. L’Avocado Toast è uno dei più in voga per la colazione salata e sana. Si tratta di una ricetta americana che piace tanto agli italiani: si tosta un po' di pane, che si guarnisce con abbondante avocado e una spolverata di sale e pepe. Omelette. Questa è un'altra ottima opzione se la tua colazione salata deve essere, oltre che sana, anche gustosa. Le omelette sono un ottimo modo per consumare qualsiasi verdura rimasta nel frigorifero e puoi aggiungere qualsiasi proteina ti piaccia.

Lo sapevi che una colazione sana può aiutarti ad affrontare al meglio alcune situazioni difficili? Oltre ad aiutarti con la concentrazione, una buona colazione può favorire la tua produttività durante tutto il giorno. Quando non fai colazione, i livelli di zucchero nel sangue diminuiscono e puoi diventare più irritabile e avere meno energia. Ecco perchéTornare a casa da una vacanza può essere uno di quei momenti difficili da affrontare: l’umore è sicuramente altalenante e il pensiero di dover tornare al lavoro non aiuta. Tuttavia, c'è un lato positivo al ritorno dalla vacanza: una buona colazione, che, preparata con intelligenza, può aiutare a vivere al meglio le tue giornate.Ci sono diverse opzioni per una, da quella dolce a quella salata. Non importa quello che scegli, assicurati di prenderti il tuo tempo per prepararla e goderti la tua colazione rigenerante. Può essere un ottimo modo per iniziare la giornata e aiutarti a tornare nelgiusto al lavoro.Se al mattino si fa fatica a preparare questo pasto importantissimo, è possibile provare a portarsi avanti la sera prima, preparando alcuni cibi per la colazione che si possono facilmente consumare il mattino successivo. La colazione non andrebbe mai saltata poiché verrebbero a mancare le energie necessarie per affrontare il back to office.Ecco alcune idee per gli amanti della colazione dolce, che non possono e non devono assolutamente rinunciare allo stile di vita sano:Ci sono veramente tante ricette per una colazione salata e gustosa. Eccone qualcuna che può aiutarti per affrontare al meglio il rientro dalle vacanze estive:Indipendentemente dai propri gusti, bisogna ricordare chee che non si dovrebbe mai saltare. Una colazione super energetica può aiutare a superare la giornata meglio di quanto si pensi.Con una colazione ricca di proteine è possibile provare una sensazione di sazietà ed energia che non si pensava di avere! Prova a mangiare, se possibile, della frutta fresca, cibi ricchi di antiossidanti e sostanze nutritive.Infine, non dimenticarti di bere molta acqua. La disidratazione può spesso portare a sensazioni di stanchezza, che al rientro dalle vacanze non aiuterebbe affatto.