Yogurt: l’ingrediente light perfetto per le ricette estive

5 dolci light con yogurt per rinfrescarsi con gusto in estate

D’estate la voglia di unè spesso accompagnata dal desiderio di non eccedere con le calorie, quindi si pensa a un qualcosa di ipocalorico ma che possa dare quella piacevole sensazione di concedersi un piccolo peccato di gola. Spesso la soluzione è quella di gustare un, che però sia, trovando soluzioni come preparare il tiramisù light , dolce per eccellenza che piace proprio a tutti, dai grandi a piccini.Un’altra ricetta perfetta per l’estate è il, un dolce leggero, fresco e semplice da realizzare. Come ingrediente base ha proprio lo yogurt ma è con le decorazioni del semifreddo che ci si può davvero sbizzarrire con la fantasia: basteranno delle scaglie di cioccolato fondente o del cocco, dei chicchi di caffè, della frutta fresca o delle fettine di limone per rendere il gusto sempre diverso. In poco tempo si otterrà un dolce che si può conservare in freezer.Ma con lo yogurt si possono realizzare un gran numero di dolci deliziosi e leggeri.Lo yogurt è un ingrediente versatile, delizioso e perfetto per preparare anche tanti, che sono ideali in estate per rinfrescarsi con gusto, continuando a mantenersi in forma. Vediamone alcuni esempi:1., perfetto da gustare a fine pasto o tra un secondo e l’altro, specie quando si tratta di un menu di pesce, così da “ripulire” il palato prima di gustare un altro piatto. L’aggiunta dello yogurt lo rende più corposo e cremoso;2.in diversi gusti, dal fruttato al cioccolato o alla crema;3.preparate con una base di cornflakes sbriciolati, uno strato di confettura di frutta, uno di yogurt e poi qualche lampone con qualche fiocco di mais così da continuare ad alternare la consistenza cremosa a quella più croccante. Usando i cornflakes al posto dei biscotti, inoltre, le calorie saranno nettamente di meno;4.con un topping alla frutta o scaglie di cioccolato fondente e una fogliolina di menta per dare una nota di profumo in più;5., bella spumosa e cremosa. Di solito si usa la panna montata per dare spumosità al dessert ma anche con lo yogurt si può ottenere lo stesso risultato. Basta, infatti, solo montarlo con qualche cucchiaio di zucchero.Chi poi ama le torte potrebbe farne una con lo yogurt e farcirla con una crema allo yogurt e della frutta fresca come delle fragole o dei lamponi così da avere anche un effetto estetico molto più bello.Insomma, come abbiamo visto, per chi non vuole eccedere con le calorie o semplicemente vuole gustarsi un buon dolce al cucchiaio, mangiando qualcosa di fresco e leggero, le scelte non mancano. Dal fruttato al cremoso, ci si può sbizzarrire in cucina come si vuole e usando anche pochi ingredienti ed economici. E nel caso di intolleranza al lattosio, basterà acquistare unoper non rinunciare a nulla.