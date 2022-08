Urano in Pesci

nel tema natale

, Urano rappresenta la ribellione, l'indipendenza, l'ingegno, la capacità di superare ogni limite e risorgere con un nuovo senso di libertà. Con la sua presenza, Urano propone un nuovo concetto dell'io e ci incoraggia a reinventarci, a tracciare nuove strade, ricordandoci l'importanza dell'autenticità. La sua più grande sfida è creare un nuovo ordine portando il meglio del passato nel futuro, trasformando crisi profonde e distruttive in opportunità di sviluppo e armonia., Urano nei Pesci è in caduta, per cui si crea un conflitto tra questo "" e il dodicesimo segno zodiacale, conosciuto soprattutto per la sua fantasia, la creatività e le sue doti artistiche. Chi ha Urano in Pesci nel tema natale presenta una forte intuizione che si mescola a intense emozioni senza controllo, manifestando una certa confusione e mancanza di metodo.con Urano in transito nel segno dei Pesci alla nascita tendono al misticismo, ai sentimenti religiosi interiori, alle esperienze occulte, all'abbondanza di sogni e un vivo interesse per tutte le questioni medianiche. Al passaggio di questo pianeta nell'ultimo segno dello Zodiaco possono sorgere alcuni problemi, come la mancanza di socialità o simpatia, con il conseguente distacco dalle persone più care, compresi amici e parenti. La reputazione potrebbe essere messa in pericolo.il passaggio di Urano in un segno trascendentale e compassionevole come i Pesci, le discussioni che riguardano il benessere mentale e spirituale diventano più importanti e ci sono meno tabù. I nativi con Urano in Pesci sono naturalmente predisposti ad apportare cambiamenti radicali in queste aree della loro vita. Alcuni tendono a voler fuggire dalla realtà. Per superare tutto questo, dovranno essere disposti a concentrarsi sulla concretezza piuttosto che sulla fantasia.