Urano in Capricorno

nel tema natale

è uno dei pianeti moderni assieme a Nettuno e Plutone. Entrambi questi pianeti erano sconosciuti tanto tempo fa, in un'epoca in cui non era possibile vederli ad occhio nudo. Soprannominato il "", Urano fu scoperto per caso nel 1781 dall'astronomo tedesco naturalizzato britannico, William Herschel (1738-1822), che lo chiamò Urano in quanto padre di Saturno () e nonno di Giove (). La sua scoperta innescò una vera rivoluzione cosmica che minò la simbologia tradizionale dell'astrologia e della numerologia, visto che ai "" se n'era aggiunto un ottavo.nel fatto di avere Urano in Capricorno nel tema natale, è che questa particolare condizione astrale consente di realizzare un personaggio rivoluzionario che perseguirà il successo nella vita e diventerà una persona finanziariamente indipendente, anche se per raggiungere i propri traguardi utilizzerà metodi che non sono del tutto chiari. Porterà comunque sempre a termine i suoi obiettivi e non lascerà mai una questione in sospeso, facendo ogni sforzo per realizzare tutti i suoi progetti.nell'avere Urano in Capricorno alla nascita è la determinazione. Nella lotta per raggiungere i propri obiettivi, in buona sostanza, questo nativo non vede ostacoli. Inoltre, è una persona esperta nel suo campo, cosa che gli consente di diventare uno specialista assai richiesto. I discorsi teorici non lo soddisfano, ha bisogno di vedere i cambiamenti reali. Solo allora costui o costei sarà soddisfatto/a.nel crescere con Urano in Capricorno nella carta astrale è che col tempo si diventa eccessivamente pignoli. Si va incontro a un vero fanatismo dei propri desideri, cosa che il più delle volte porta a conseguenze piuttosto negative. Lo zelo cieco diventa l'aspirazione primaria. Tutto appare sbagliato o fuori luogo. Si arriva al punto che anche gli strappi più semplici per una persona del genere si rivelano piuttosto difficili da accomodare.