Urano in Acquario

nel tema natale

Urano è considerato un pianeta generazionale, poiché nel suo viaggio nell'Universo impiega circa 84 anni per attraversare tutto il circolo zodiacale, fermandosi per 7 anni in ogni segno. Quindi, Urano ci parla dei problemi di un'intera generazione. Urano in Acquario nella carta astrale è incentrato sull'originalità. Questo transito influisce su ciò che apprezziamo dentro di noi. Durante questo transito è possibile che accadano dei cambiamenti anche improvvisi nella nostra vita., perciò, siccome governa questo segno zodiacale, il suo potere di ribellione, originalità e creatività, è rafforzato. Le persone che hanno Urano in Acquario nel tema natale sono quelle che cercano una società più giusta, apprezzano il senso di fratellanza e hanno un modo più coinvolto di vivere la vita. Urano in Acquario spinge verso un maggiore bisogno di cambiamento sociale, tende ad eliminare tutte le barriere e ad interagire con gli altri, sebbene vuole fare le cose a modo suo, senza accettare le loro opinioni., man mano che crescono, immagazzinano questa energia e da essa ne traggono profitto per tutta la vita. Una tale disposizione astrale può ispirare i nativi ad essere più ribelli e rivoluzionari, più propensi a difendere il loro senso di libertà e ad abbracciare cause collettive, aderendo a gruppi sociali che cercano una maggiore uguaglianza e solidarietà., il transito di Urano attraverso l'area zodiacale dell'Acquario può essere descritto come un momento in cui si avvertono uno spirito avventuroso e una forte stimolazione intellettuale. Pertanto, il pianeta della trasformazione e della rivoluzione, ha il potenziale di risvegliare cambiamenti improvvisi ed eventi insoliti, rompendo con il passato, e tutto ciò che è considerato arcaico non avrà più senso.