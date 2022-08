Saturno in Toro

nel tema natale

è l'ultimo pianeta visibile dalla Terra a occhio nudo. Conosciuto in astrologia come il "", Saturno simboleggia il passare del tempo, l'esperienza, la riflessione, gli esami. Questo corpo celeste ci ripresenta le esperienze passate e ciò che abbiamo in sospeso o che dobbiamo ancora risolvere. Con Saturno in Toro nel tema natale, lentamente ma inesorabilmente le persone raggiungono i loro obiettivi.in cui Saturno stabilisce un legame cosmico con un segno coscienzioso, interessato alla produttività e al rispetto delle regole come il Toro, si dice che sia in una condizione di felicità. Le persone che hanno Saturno in Toro nella loro carta astrale in genere riescono ad attribuire il giusto valore alle cose. Hanno un senso molto sviluppato dei valori materiali, ma tendono a tralasciare le cose impalpabili o "" che non sono evidenti a prima vista.il lato oscuro di Saturno è costituito dalla paura e dall'insicurezza, le persone che presentano il suo passaggio in Toro alla nascita possono diventare estremamente legate ai loro beni materiali e vorranno proteggerli ad ogni costo. Ciò significa che una persona con Saturno in Toro può essere eccessivamente venale e vorrà accumulare oggetti sempre nuovi poiché è l'unico modo in cui può sentirsi al sicuro., con il transito di Saturno in Toro, cresce la nostra paura di non riuscire ad avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, di perdere ciò che già abbiamo o di dipendere dagli altri. Tutto questo finisce per limitare le nostre opportunità se lasciato incontrollato. A questo punto il denaro può diventare la fonte delle nostre preoccupazioni, poiché abbiamo paura di perderlo. In ogni caso, la ricerca della materialità porterà questi nativi a stare abbastanza bene economicamente con il passare degli anni.