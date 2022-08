Saturno in Gemelli

nel tema natale

, Saturno non determina il nostro destino, ma in combinazione con altri elementi, mostra la direzione, lo sviluppo e le caratteristiche che possono manifestarsi nel corso della nostra vita. Saturno è responsabile della carriera, dello stato sociale, dell'ambizione e della reputazione. In questo mio articolo ti illustrerò quali conseguenze ha Saturno nel tuo tema natale, come si manifesta al momento della tua nascita e come puoi neutralizzarlo., le persone che presentano Saturno in Gemelli alla nascita, in genere hanno ottime capacità organizzative. Possono concentrarsi su problemi profondi e trovare soluzioni pratiche ai problemi più difficili. Non amano la superficialità e non si perdono in chiacchiere. Hanno sempre nuove idee che gli passano per la testa, anche se potrebbero avere paura di provare qualcosa di nuovo.fornisce alle persone una sana ambizione, la capacità di elaborare in modo creativo e di fare preziose scoperte sulla base di esperienze accumulate. A livello intellettuale, Saturno in Gemelli è associato alla semplicità, alla coerenza e alla logica. Qui, il pianeta del karma promuove la razionalità e il rigore, la disciplina ferrea, la comprensione profonda e la saggezza vitale., chi ha Saturno in Gemelli alla nascita, riesce ad adattarsi alle diverse situazioni utilizzando un approccio logico e sistematico. Rimane freddo e razionale di fronte alle avversità. Ha eccellenti capacità di ragionamento e, sebbene inizialmente possa avere delle difficoltà in situazioni di apprendimento, una volta imparata una lezione non la dimenticherà mai più. Deve però sforzarsi a rimanere ottimista e ad avere fiducia in se stesso, altrimenti la tensione nervosa può essere un problema se non impara a lasciare andare andare l'ansia.