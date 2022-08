Saturno in Cancro

nel tema natale

trascorre circa 29 anni in orbita intorno al Sole transitando per più di due anni in ciascuno dei 12 segni zodiacali. Saturno è il pianeta della limitazione, della disciplina e della responsabilità. Riguarda la costruzione e la pianificazione affinché si possa arrivare ovunque si vuole. Saturno rappresenta il nostro io interiore, come ci comportiamo e ciò che le persone notano di noi nella nostra personalità.che quando un pianeta freddo e spietato come Saturno, transita attraverso l'area del sensibile e vulnerabile Cancro, mette a dura prova la forza delle persone. Sotto la rigida guida di Saturno, ecco che affiorano tutte le debolezze del Cancro. Il timore del cambiamento e l'insicurezza raggiungono il loro apice e improvvisamente ritornano a manifestarsi antichi complessi e paure. Pertanto, durante questo attraversamento, sarà opportuno fare una considerevole scorta di pazienza., una volta deluso da una relazione, chi ha Saturno in Cancro nella carta astrale, difficilmente si tufferà in una nuova avventura, a meno che non sia passato parecchio tempo, altrimenti chiuderà il suo cuore per sempre. Questo succede perché ciò che per gli altri può sembrare una piccola delusione d'amore, per l'innamorato con Saturno nella quarta Casa astrologica alla nascita, il più delle volte si trasforma in una vera tragedia., se hai Saturno in Cancro nel tuo tema natale, allora non hai una vita facile. Non c'è dubbio che sei una persona riservata e pacifica. Ti piace vivere in un ambiente familiare tranquillo. Spesso ti chiudi in te stesso, il che rende difficile per gli altri capire cosa sta succedendo dentro di te. E poiché vivi qualsiasi situazione della vita sulla tua pelle, non sorprende che anche i piccoli problemi possano causarti profondi stati d'animo.