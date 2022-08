Saturno in Ariete

nel tema natale

, poiché il "" è percepito come un precettore assai rigido ed esigente. Infatti, Saturno è il nostro insegnante severo in grado di esaminare la nostra maturità. È l'ultimo pianeta visibile dalla terra e simboleggia saggezza, costanza, responsabilità e perseveranza per arrivare fino al successo. Quindi, se, per esempio, nel tuo tema natale Saturno è in Ariete, sicuramente sei una persona molto oculata in materia di denaro, che sa come gestire al meglio le sue finanze., perciò non è un compito facile per questi nativi armonizzare le proprie energie. Sentimenti di frustrazione possono prendere il sopravvento in qualsiasi momento della giornata, poiché, quando transita in questo segno, Saturno assume un atteggiamento molto diretto nei confronti della disciplina, consolidando i concetti intrinseci di tempo, pazienza e cautela., egoisti e impazienti, le persone con Saturno in Ariete alla nascita non sono mai prive di coraggio. A volte un po' bruschi e privi di tatto, tendono a tenere poca considerazione per gli altri. Hanno una spinta maggiore a volere tutto subito, e quando le cose non accadono in questo modo, possono sentirsi insoddisfatti e angosciati. Il loro concetto di onestà è così infantile che spesso li conduce in situazioni imbarazzanti. Sono facilmente vittime di incidenti perché troppo frettolosi., suggerisce un atteggiamento piuttosto indipendente che genera un incessante desiderio di comando, oltre a plasmare un livello di individualismo che nel peggiore dei casi spinge all'isolamento. Insomma, se nella tua carta astrale hai Saturno in Ariete, non hai paura di fare ciò che desideri. Inoltre, sei molto determinato e autosufficiente riguardo agli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere.