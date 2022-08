Le fiabe di Lante Miele, un vero tesoro per i bambini

qui

diceva: "".non è stato l'unico grande personaggio della storia che ha dato importanza ai racconti classici come istruzione integrante per l'infanzia. Ci sono tantissimi autori, tra cui: Carlo Collodi, Charles Perrault, Charles Dickens, Hans Christian Andersen, i Fratelli Grimm, Italo Calvino, Esopo, Fedro, Jean de la Fontaine e tanti altri, che hanno scritto favole di grande valore morale., fiabe e racconti forniscono molti benefici per lo sviluppo dei bambini, poiché integrano la moralità e la conoscenza umana., i bambini sono sempre soddisfatti e felici, perché si identificano con la figura dell'eroe o dell'eroina conservando inconsciamente quell'immagine. E quando il bambino crescerà, quell'immagine gli permetterà di avere pensieri molto più maturi.come mettere in loro una forza interiore che li aiuterà ad affrontare gli ostacoli che vivranno nella propria vita, superando paure e difficoltà." (), troverete storie fantastiche brevi e lunghe da raccontare ai vostri bambini, adattate in modo che leggerle sia semplice e divertente. Un solo avvertimento: apritelo con attenzione, perché le sue pagine sono piene di polvere magica!