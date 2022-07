Saturno in Vergine

nel tema natale

gli astrologi dipingono Saturno come il "". Questo è dovuto al fatto che i transiti di Saturno portano di solito tempi difficili e ardui da superare. In ogni caso, non dobbiamo sentirci vittime, né dobbiamo demoralizzarci. Tutto quello che dobbiamo fare, è accettare queste difficoltà, imparare a capirle e soprattutto essere aperti alle lezioni di vita che Saturno porta nella nostra vita.mette in evidenza la visuale di perfezione che abbiamo di noi stessi e della società in cui viviamo. Generalmente, chi nasce in questo contesto astrale è una persona piuttosto pratica, ben organizzata e molto efficiente, alla continua ricerca dei difetti negli individui e delle imperfezioni nei sistemi. Saturno in Vergine ingigantisce i problemi. Difficilmente costui o costei riesce a convivere con le piccole avversità che si verificano nel corso della vita e non di rado cade in esagerazioni o convinzioni irrazionali.alla nascita presenta questa disposizione di Saturno in Vergine, quindi, tenderà a diventare ipercritico, sempre esigente verso se stesso e gli altri. Questo non è necessariamente un tratto negativo, purché le critiche abbiano una soluzione. Il guaio è che potrebbe rimanere bloccato nello stesso schema e ripetere la descrizione dei suoi problemi. Ciò finirebbe per frenare il suo potenziale.in chi ha Saturno in Vergine nella carta astrale c'è che vedendo i problemi dal proprio punto di vista, saprà apportare i cambiamenti in meglio. Sul lavoro saprà rivedere e modernizzare quelle pratiche e/o metodi divenuti obsoleti e inefficienti. Potrebbe essere il tipo di persona cui si rivolgono aziende o negozi che intendano riorganizzare i propri reparti e, quindi, il lavoro sarà svolto nel modo molto più efficiente possibile e con meno personale.