Saturno in Scorpione

nel tema natale

, Saturno è visto come un pianeta solitario, lento, freddo e malinconico. Le persone con un forte Saturno nel tema natale non sono mai giovani, nemmeno da bambini. Questo perché essi sentono il peso della responsabilità fin dalla più tenera età. Sono saggi, giusti, disciplinati, severi con se stessi e con gli altri ed hanno una grande forza interiore che li rende resilienti alle vicissitudini della vita.è spinto a relazionarsi agli altri in modo più maturo e responsabile. Questo perché il "" porta tensioni e sfide nella vita di questo nativo, in modo da renderlo consapevole delle difficoltà che la vita gli mette di fronte, ma lo rende anche cosciente delle proprie responsabilità in tutto ciò che ha creato in ambito relazionale.può causare insofferenza. A volte succede che questa persona pretenda troppo da se stesso e dagli altri. Ha la tendenza a voler migliorare ciò che già esiste. Non tollera la pigrizia, è costante nelle sue cose e pretende che tutti lo siano. Se questa propensione raggiunge livelli estremi, la sua mente può irrigidirsi in questo atteggiamento e, quindi, finisce per consumare energia in eccesso per fare cose semplici., l'innamorato con Saturno in Scorpione alla nascita ha un forte bisogno di amare, perciò non è raro che possano nascere dei problemi in quest'area. Può diventare completamente dipendente dal partner e correre il rischio di perdere la sua identità. Allo stesso tempo, è molto geloso e ha bisogno di imparare a controllarsi, anche se molto probabilmente è in grado di farlo perché è anche molto ambizioso.