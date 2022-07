Saturno in Sagittario

nel tema natale

Saturno è definito il pianeta del destino poiché simboleggia il passare del tempo e della pazienza, della tradizione e dell'esperienza. Quando Saturno è in armonia con gli altri pianeti nella nostra carta astrale, ci aiuta a consolidare i nostri sforzi, in caso contrario ci rallenta se non mette proprio un freno a questi stessi sforzi.ci spinge a cercare la conoscenza nel modo più profondo. Per chi nasce in questo particolare contesto astrale, la capacità intellettuale è di fondamentale importanza. Costui o costei desidera avere un'istruzione di livello superiore e in genere si interessa di materie che impegnano la mente, come ad esempio la filosofia. Poiché c'è in lui o lei molto scetticismo, sente il bisogno di andare in fondo alle cose al fine di dimostrare sempre le sue teorie.è che siccome la spinta alla conoscenza è molto forte, non di rado le persone che hanno Saturno in Sagittario alla nascita, perdono del tempo prezioso per apprendere cose che non sono del tutto utili. Per questo motivo finiscono per avere un'idea sbagliata delle cose. Una volta che riescono a distinguere cosa vale la pena imparare, hanno tutte le carte in regola per diventare delle autorità riconosciute nelle aree delle loro attività., Saturno in Sagittario è un indicatore di profonda saggezza. Le persone nate in questa circostanza tendono a trovare grandi punti di emancipazione o intuizioni esistenziali. Sanno di poter ottenere tutto ciò che vogliono con i loro sforzi. Non amano le critiche e se qualcuno dice qualcosa di infondato su di loro, possono indignarsi parecchio. Di solito si adattano bene alle regole e alle leggi della società.