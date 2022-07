Saturno in Leone

nel tema natale

è il secondo pianeta in ordine di grandezza del nostro sistema solare ed è l'ultimo degli astri che riflettono la personalità. Il suo moto lento rispecchia l'atteggiamento paziente, prudente e riflessivo, richiesto per avere successo. Il suo transito in un determinato segno astrologico, indica il senso di responsabilità e il modo in cui gestiamo le difficoltà e le restrizioni della vita. Saturno è nemico dei pianeti simbolo di luce e di vita, come il Sole e la Luna., per cui possiamo aspettarci dei guai. Inoltre, poiché questa quinta area zodiacale è governata dal Sole, il transito del pianeta del tempo risveglia complessi e contraddizioni che rendono difficile la realizzazione di se stessi. Possono sorgere problemi di salute o tradimenti da parte di una persona cara. Insuccessi e sconfitte ci seguiranno come l'ombra., le persone che hanno Saturno in Leone nel tema natale, sentono di avere grandi poteri creativi, ma incontrano difficoltà nel realizzarsi. Sono in qualche modo dipendenti dagli elogi, dalle lusinghe e dalle adulazioni, di cui hanno bisogno come nutrimento costante. In loro c'è il desiderio di far parte di caste esclusive ed elitarie. L'arroganza e la sopraffazione sono tra le loro caratteristiche., nella migliore delle ipotesi è una persona orgogliosa e presuntuosa, uno che vuol fare tutto da solo, a cui non piace negoziare, chiedere o essere in debito con qualcuno. Per raggiungere i propri traguardi, non si fa scrupoli se deve sacrificare i desideri e gli interessi di altre persone, anche di quelle più vicine e care. Molti lo considerano una persona completamente insopportabile, cosa che il più delle volte è verità.