Saturno in Capricorno

nel tema natale

simboleggia la forza di volontà, il tempo, la limitazione e la meditazione. È l'emblema della responsabilità, concentrazione e perseveranza. Inoltre, rappresenta il senso del dovere della persona e il suo atteggiamento nei confronti delle regole stabilite dalla società. Questo pianeta permane circa due anni e mezzo in ogni area zodiacale, rievocando i doni e le virtù latenti in ognuno di noi.. In quest'area zodiacale, il pianeta dell'ordine e del rigore è responsabile dello svolgimento dei doveri quotidiani, delle attività e della capacità di obbedire. Le persone con Saturno in Capricorno nel tema natale prendono la vita molto seriamente e responsabilmente. Sul lavoro, così come nella società, seguono le istruzioni e le norme, conoscono le regole e cercano di svolgere i loro compiti secondo le disposizioni vigenti.è una persona seria, precisa, affidabile e determinata. Ha un forte senso del dovere e sa assumersi le proprie responsabilità. La capacità di pianificare e apportare modifiche in corso d'opera, gli consente di completare tutto ciò che ha iniziato e ottenere risultati positivi nelle sue attività. In genere, sopporta molto bene le complicazioni e le difficoltà che sorgono nell'adempimento dei propri doveri.sorge quando, sotto gli effetti di Saturno in Acquario, per questo nativo la fama e il prestigio diventano più importanti delle relazioni affettive. È sempre così impegnato sul lavoro che spesso si dimentica della famiglia, facendo della cecità e della testardaggine la sua bandiera esclusiva.