Saturno in Bilancia

nel tema natale

ha un grande impatto sulla nostra personalità e persino sul nostro futuro. In astrologia, Saturno è il pianeta del tempo, quindi è associato all'inizio e alla fine di ogni cosa, nonché all'andamento di un'idea o progetto. Nel contempo, il sesto pianeta del nostro sistema solare è legato alla responsabilità, alla disciplina, alla pazienza e ai limiti. Rappresenta i nostri valori, la famiglia, lo stato di salute e la fiducia in noi stessi.è in esaltazione, pertanto, quando è in transito in quest'area zodiacale, rilascia un'energia molto più potente del solito, proponendo ai nativi una maggiore disciplina e senso di responsabilità. Saturno in Bilancia nel tema natale rende le persone più giuste e corrette. Chi nasce in questo particolare contesto stellare tende ad essere elegante, diplomatico e intellettuale. In genere ha molto tatto nel mettersi in relazione con gli altri. Apprezza i lavori che richiedono intelligenza, abilità e buon gusto.è un ottimo momento per prendere decisioni, eliminare dalla nostra vita ciò che non funziona, lasciar andare le cause perse, definire i propri desideri e le aspettative. Saturno in Bilancia ci spinge a risolvere i problemi in modo più efficace. Ci ricorda cosa è giusto fare e ci esorta ad assumerci la responsabilità della nostra felicità, così come quella delle persone che amiamo., chi ha Saturno in Bilancia nella carta astrale è generalmente una persona romantica, sempre disponibile quando si parla d'amore. Ha un carattere allegro, amichevole e gentile. Ama gli agi, il lusso e le cose raffinate. In genere è comprensivo e generoso. Ha una certa avversione per lo sforzo fisico e ama la moda, la cultura e le attività artistiche. Sembra sia stato sperimentato che quando Saturno transita in Bilancia aumentano i matrimoni.