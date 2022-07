L'elefante e il soldato

, gli elefanti erano i protagonisti di operazioni militari durante le battaglie terrestri. Data la loro forza, questi pachidermi erano impiegati per trainare carichi pesanti, come cannoni, tende, suppellettili, ecc. Bisognava, però, che di tanto in tanto, durante la marcia, l'esercito si fermasse per un po' e farli riposare.accadde che un giorno, mentre le truppe stavano riposando, un soldato cominciò a provocare uno degli elefanti conficcando la punta della sua alabarda nella proboscide del grosso animale. Divertito, il soldato ripeté più volte la manovra. Un veterano che era seduto lì vicino, lo avvisò che l'elefante si stava spazientendo e che se non si fosse fermato molto probabilmente avrebbe reagito.ai consigli dell'anziano, il milite continuò a tormentare la povera bestia. A un certo punto l'elefante perse la pazienza e lesto afferrò con la proboscide il soldato imprudente sollevandolo di qualche metro da terra. Sembrava che stesse sul punto di scaraventarlo al suolo per poi schiacciarlo sotto i piedi.di fare ciò che avrebbe potuto eseguire con facilità, la generosa creatura lo poggiò a terra nel modo più premuroso possibile e, senza causargli il minimo danno, dimostrò a quello sprovveduto che avrebbe potuto fargli molto male se solo avesse voluto, ma era troppo nobile per vendicarsi di uno sciocco qualsiasi., chi ha subito un'ingiustizia non può o non riesce a perdonare poiché crede che assolvere l'azione riprovevole di una persona, è come concedergli di agire di nuovo in modo simile. È importante capire che il perdono non va a beneficio di chi ha commesso l'illecito, ma a noi stessi. Lo facciamo per sbarazzarci del peso del risentimento e del dolore. E dopo aver rinunciato a questo pesante fardello, possiamo finalmente fare un profondo respiro di sollievo.