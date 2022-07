I proverbi indonesiani più belli

), sono generalmente formati da brevi gruppi di parole molto semplici e concise, contenenti sapienza, principi e regole di comportamento umano, che insegnano a vivere meglio. In passato, i proverbi erano ampiamente utilizzati dalle persone nella vita di ogni giorno ed erano tramandati di generazione in generazione, poiché era il modo più semplice per dare consigli, rimproverare o fare satira.Secondo questo proverbio, le persone tranquille non sono necessariamente dei codardi. Ci sono momenti in cui il silenzio ha la voce più forte.Questo sorprendente proverbio indonesiano ci dice che un paese ordinato e pacifico è abitato da brave persone con buone maniere.Attraverso le parole di questo proverbio, gli antichi indonesiani recuperavano il loro coraggio considerando che ovunque si trovino, gli uomini possono trovare il loro sostentamento.Secondo questo antico proverbio indonesiano, nulla può essere nascosto, poiché ad ogni azione corrisponde sempre una reazione.Questa massima ci fa capire che le cose squisite attirano le persone che hanno discernimento e gusto per apprezzarle.Il significato di questo proverbio è che se c'è un paese o qualsiasi entro abitato, ci devono essere delle persone.Con questo misterioso proverbio, i saggi indonesiani facevano riferimento a chi aveva un intento nascosto. Es.: uno che ti avvicina con fare troppo gentile, è probabile che nasconda un secondo fine.Questo tipico proverbio indonesiano fa capire che l'amore e il rispetto spesso si acquista con il denaro.Con questo antico detto, gli indonesiani indicano quelle persone mutevoli che non hanno una posizione fissa, il cui pensiero oscilla in modo incerto.Questo aforisma indica una persona che è in una situazione molto pericolosa o critica. Es. trovarsi in una relazione sul punto di rompersi.Se vuoi essere una persona di successo, prima devi fare i sacrifici e dopo pensare al divertimento.Persona cattiva che si traveste da brava persona - lupo che si traveste da pecora.Anche noi di duepuntotre.it, siamo d'accordo con questo proverbio indonesiano che ci esorta a rispettare e ad adattarci ai costumi e le usanze del luogo in cui mettiamo piede.Detto indonesiano secondo il quale le persone sono attratte dai luoghi che promettono prosperità e benessere.Il significato di questo bizzarro proverbio indonesiano, è che bisogna stare attenti affinché le uscite (), non siano maggiori delle entrate.Lascia che gli altri parlino, critichino, spettegolino, malignino di qualcuno. Non prenderli a cuore e ignorali.È una parabola che si cita quando finalmente si ottiene qualcosa che si desiderava da lungo tempo.Le buone azioni non sono sempre ricambiate. Gli indonesiani hanno chiaro il concetto per cui il bene che facciamo a volte ci è ripagato con il male.Le persone che non hanno conoscenza di solito sono molto rumorose - parlano troppo.Questo proverbio si riferisce alle persone che parlano molto - saputelli, presuntuosi, arroganti, ecc. - di solito non hanno molta conoscenza.Cercare di correggere un errore con un comportamento che in realtà aggiunge un altro errore.A volte succede che le persone buone vengano scambiate per persone cattive.Riferito a chi si trova di fronte a due scelte ognuna peggiore dell'altra, poiché è noto che il frutto del simalakama è velenoso.Il destino delle persone non sarà sempre lo stesso. Secondo l'antica saggezza indonesiana, ci saranno sempre momenti felici e altri tristi.