I posti più belli della Francia da visitare

occupa un posto speciale nel cuore di chiunque la visiti. Non importa se andate a, sarete conquistati dalle bellezze naturali, dall'architettura medievale, rinascimentale e barocca, nonché dall'atmosfera da favola che ogni angolo di questo paese ha da offrire.che vi aiuterà a scoprire quali sono le comunità più belle di questo fantastico paese. Talune sono molto piccole e altre più grandi ma tutte incredibilmente accoglienti, con i loro monumenti storici, zone affascinanti e meravigliosi paesaggi naturali.A Sud della Francia c'è un posto semplicemente incantevole che si distingue dalle altre comunità della Provenza per la sua tranquillità, per le facciate assolate delle case color ocra, il profumo di lavanda nell'aria, le mille fontane e il mercatino settimanale che si svolge in piazza Richelme (), che ogni mattina si riempie di bancarelle di ogni genere, dove, tra l'altro, è possibile comprare dell'ottima frutta e verdura fresca a prezzi popolari. Conosciuta anche come "",è il paese che ha dato i natali a, il celeberrimo pittore post-impressionista francese che con la sua arte ha trasmesso la bellezza di questa perla rara della natura in cui sembra che il tempo si sia fermato.Bordeaux è una splendida città portuale di origine celtica, costruita nel lontano 300 aC. a sud sella Francia, sul fiume Garonna (). Oggi Bordeaux conta una popolazione di circa 250.000 abitanti ed è famosa soprattutto per la produzione di buon vino. Dopo Parigi, Bordeaux ha il maggior numero di edifici storici protetti. Tra le molteplici attrazioni turistiche non può mancare una visita alla famosa cattedrale primaziale Sant'Andrea di Bordeaux, perdersi nel quartiere di Saint Pierre e rilassarsi nei giardini pubblici (). Quindi, un salto a piazza dei Quinconce (), piazza della Borsa (), sul lungofiume (), nella città del Vino (), la grande porta con la torre campanaria gotica molto antica (), e per ultimo, ma non ultima, la porta medioevale (), una delle antiche porte della cinta muraria.Cannes è conosciuta dalla gran parte di persone nel mondo per essere la città francese che ospita il famoso Festival Internazionale del Cinema. Questo non vuol dire che non abbia angoli affascinanti da visitare, anzi, molto probabilmente, Cannes è la città della Costa Azzurra che attrae più turisti, grazie soprattutto ai suoi musei. Ovviamente, non può mancare una passeggiata lungo il, che permette di osservare un panorama impareggiabile lungo le sue bellissime spiagge mediterranee. Inoltre, in pochi minuti di navigazione sul battello, è possibile visitare le Isole di Lerino ().Immersa tra piantagioni varie e prestigiosi vigneti, Carcassonne è una delle città fortificate medioevali più straordinarie della Francia. Passeggiare tra le sue strade acciottolate è un vero piacere. Una volta oltrepassate le mura, dopo aver superato la porta dell'Aude (), sarà come fare un tuffo nel passato all'epoca del Medioevo, e visitare i, fortezze costruite in località molto elevate di cui si conservano ancora importanti resti, che sono sicuro vi lasceranno a bocca aperta.Ecco un'altra bella città francese da conoscere, nota per lo stile di vita, la cucina gastronomica e un fantastico patrimonio architettonico cui l'Unesco ha attribuito il titolo di Patrimonio dell'Umanità. C'è da dire che Lione () è la terza città più grande della Francia (), ubicata alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, ha una popolazione che conta oltre mezzo milione di abitanti. Tra le principali attrazioni turistiche da visitare a Lione ci sono certamente,), il museo delle Belle Arti (), il teatro Romano di Fourviere, il parco della testa d'Oro (), e tanto altro.Oltre ad essere il più grande porto commerciale e capoluogo della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (), Marsiglia (), è la seconda città più grande della Francia. Tra i posti imperdibili da vedere ci sono, il Porto Vecchio () fiancheggiato dal "", una fortificazione voluta dal re Luigi XIV; la Cattedrale di Santa Maria Maggiore (); la basilica di Nostra Signora della Guardia (); il Castello d'If () , una fortezza del XVI secolo che ispirò Alexander Dumas a scrivere il suo famoso romanzo ""; la Corniche, che è una pittoresca strada costiera. Poi c'è l'antico quartiere di Le Panier, un caratteristico sobborgo abitato da pescatori e immigrati. Ultima segnalazione, ma non meno importante, Marsiglia è la città che ha dato il nome all'inno nazionale francese:).Montpellier è una città millenaria, situata a sud della Francia, meritatamente in lista tra i luoghi più belli d'Europa. Qui, l'antico patrimonio riesce a combinarsi in maniera armoniosa con l'architettura moderna, offrendo ai visitatori una magnifica atmosfera e un'ampia offerta culturale. La visita di questo posto dovrebbe iniziare dalla piazza della Commedia (), quindi, proseguire per le strade medievali del centro storico che consentono di percorrere tutti i suoi angoli più suggestivi, come la Place Saint Roch,), il museo Fabre, la porte de Peyrou, l'splanade di Charles de Gaulle e l'acquedotto di San Clemente.Nantes è una città portuale a ovest della Francia, sorta lungo la Loira, nota soprattutto per i suoi castelli. Attualmente, Nantes presenta un'offerta turistica molto interessante, grazie al suo patrimonio storico e al suo rilancio artistico e culturale. È facile innamorarsi di questa città che ha dato i natali a, e questo ha portato alla creazione delle macchine dell'Isola (), che danno vita a un mondo immaginario, dove, tra l'altro, entra in scena un grande elefante meccanico alto 12 metri, dal peso di 48 tonnellate. Insomma, Nantes è una città che vale la pena visitare.Nizza (), situata sulle rive del Mediterraneo, è un'altra delle città più belle della Francia ed è considerata il capoluogo della Costa Azzurra, una delle regioni più esclusive di tutta Europa. Le sue spiagge dalle acque cristalline, il clima mite e il fantastico lungomare, soprannominato), un viale lungo 7 chilometri che costeggia la spiaggia della baia degli Angeli (), dove un ascensore porta fino alla collina del Castello (), il miglior punto panoramico della città. Altri punti di interesse di Nizza sono: la cattedrale di San Nicola (), il palazzo Lascaris e museo Matisse (), il mercato dei fiori (), oltre a numerose piazze e chiese, ne fanno una meta di vacanza molto apprezzata dai turisti di tutto il mondo.Non poteva mancare, in questo elenco, la "". Parigi (), è senza dubbio la città più grande della Francia ed è uno dei luoghi più visitati al mondo, Parigi è sicuramente nella lista dei desideri di tutti. Ci sono molte cose da vedere, a cominciare col fare una passeggiata lungo il viale dei), Rue de Rivoli, Place de la Concorde, Pigalle con il famoso "", il mulino a vento, dove si balla ancora il vecchio cancan francese, e assaporare lo stile di vita francese. Quindi, passare sotto l'), salire sulla torre Eiffel (, entrare nella cattedrale di Notre Dame (), visitare i musei più famosi, come quello del Louvre (), oppure l'Orangerie (), o il museo d'Orsay (). Scalare la basilica del Sacro Cuore () e vedere il quartiere di Montmartre. Infine, non può mancare una crociera sulla Senna.Strasburgo (), è il capoluogo dell'Alsazia ed è il punto di collegamento tra la cultura tedesca e quella francese. Sebbene Strasburgo non sia tra le città più visitate d'Europa, ha comunque guadagnato un grosso credito a livello internazionale, essendo sede di istituzioni prestigiose, come il Parlamento europeo (), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (), ecc. Tra le attrazioni di Strasburgo c'è il centro storico denominato "", inoltre, la casa () Kammerzell, il museo archeologico che ha sede in Palazzo Rohan, e lala cui torre di 142 metri è la più alta di Francia.Attraversata dal fiume Garonna (), Tolosa (), è una delle città più colorate e vivaci d'oltralpe. Situata vicino al confine con la Spagna, Tolosa è la quarta città più grande della Francia. Oltre ad essere il secondo centro universitario più grande del Paese dopo Parigi, è conosciuta anche come la "" per i suoi edifici in mattoni rossi. Tra le più importanti attrazioni turistiche ci sono: la chiesa dei Giacobini (), la chiesa di Notre Dame (), la), il museo degli Agostiniani (), il ponte Nuovo (), e il Municipio con l'antica facciata su piazza del Campidoglio.Se Versailles è uno dei luoghi più visitati della Francia, in gran parte è dovuto al maestoso complesso della), un'opera d'arte davvero incredibile. All'interno del palazzo è possibile visitare la galleria degli Specchi (), composta da 357 specchi, disposti in un'enorme e sorprendente sala. Da visitare assolutamente l'orto del re (P), un grande parco con giardini ben curati, costruito su espressa richiesta di Luigi XIV. Oggi è stato classificato come monumento storico ed inserito dall'UNESCO nell'elenco dei patrimoni dell'Umanità. Non può mancare una visita al mercato di Notre Dame (), quindi, un salto nel quartiere di Saint-Louis (), quindi, il quartiere dell'antiquariato (), dove è possibile ammirare la galleria delle Carrozze (), un museo con capolavori realizzati dai migliori artisti dell'epoca.