Sette minuti

Ecco un breve racconto che serve da spunto di riflessione per non dimenticare la cosa importante della vita.

ci affascinano così tanto che spesso mettiamo da parte la famiglia, gli amici, i valori spirituali della vita. Non pensiamo che la ricchezza ha breve durata, mentre la disperazione dura per sempre. Tutto questo succede perché abbiamo dimenticato la cosa importante.narra di una donna molto povera con in braccio un bambino, che, passando davanti a una grotta, sentì una voce proveniente dall'interno che le disse: "".entrò nella grotta e trovò immense ricchezze. Abbagliata dall'oro e dai gioielli, poggiò a terra il figlioletto e iniziò a raccogliere con foga quanto poteva. A quel punto, la voce misteriosa disse ancora: ""., la donna, carica d'oro, gioielli e pietre preziose, corse fuori dalla grotta. In quel momento la porta alle sue spalle si chiuse per sempre e lei si ricordò che suo figlio era rimasto lì dentro.