Saturno in Pesci

nel tema natale

ci indica le restrizioni e gli ostacoli da affrontare e quali sono le nostre responsabilità. La sua posizione in un determinato segno dello zodiaco nel momento preciso della nostra nascita, ci dice quali sono le aree della nostra vita in cui dovremo impegnarci di più e quali, invece, i settori dove il nostro potenziale appare più solido. Per alcuni astrologi, il sesto pianeta del nostro sistema solare rappresenta il "", mentre per altri è il ""., invoglia le persone a sognare di meno, ad avere meno illusioni ed essere più pratici e realistici. A dispetto del segno in cui si trova, Saturno fa aprire gli occhi, sollecitando i suoi protetti a non abbandonarsi al mondo dei sogni, minimizzando il fatto di credere nelle cose fantastiche, il che può anche portare all'isolamento, all'instabilità e alla frustrazione.il suo movimento in quest'ultima area zodiacale, Saturno accresce profondamente la vita interiore. Chi nasce in questa circostanza astrale sente il bisogno di vivere lontano dal trambusto continuo della vita. Qui sono nati molti saggi, inventori e ricercatori che hanno lavorato e lavorano in silenzio, facendo grandi scoperte e/o intervenendo al completamento di grandi opere., Saturno in Pesci non è in una posizione ideale ma piuttosto il contrario, poiché influisce sulle inibizioni psichiche, sulla timidezza, la tendenza alla solitudine e, in alcuni casi, infondendo una personalità che sembra avere tratti autolesionistici. Sentimenti come sofferenza, rinuncia e privazioni incombono su questi nativi che hanno molti dubbi, paure inconsce e una mancanza di fiducia in se stessi. In generale, essi vedono solo il lato negativo delle cose e sentono che il loro carnefice è sempre in agguato.