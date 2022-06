Saturno in Acquario

nel tema natale

ci hanno abituati ad avere paura della severità e dei limiti di Saturno, poiché è da tutti considerato come il "". Non sempre è così, perché a seconda del segno zodiacale che occupa nel nostro tema natale, questo pianeta di ordine e giustizia può agire nel modo più severo o benevolo. In Acquario, per esempio, le sue restrizioni si fanno sentire di meno.porta un maggiore senso di responsabilità e giustizia nelle relazioni. Le persone nate in questa circostanza astrale hanno un alto livello di intelligenza, una mente sottile e un'anima gentile. Si preoccupano degli altri e cercano di confortare il loro dolore e le loro sofferenze. Chiunque sia nato in questa situazione stellare tende ad essere più leale e responsabile verso i propri amici, familiari e colleghi di lavoro.di Saturno in Acquario al momento della nascita, può risvegliare nelle persone il desiderio di aiutare chi si trova nella condizione di bisogno. Molto probabilmente non asciugheranno le lacrime a ogni disperato, ma sicuramente accetteranno di prendere parte a qualche progetto di beneficenza, oppure daranno un prezioso contributo a una buona causa., le persone con Saturno in Acquario nel tema natale hanno una visione del mondo piuttosto umanistica, si comportano in modo comprensivo verso il prossimo e hanno un carattere assai sensibile. Questo perché Saturno insegna loro a vivere la vita in tempo reale, a non saltare alle conclusioni affrettate, a non guardare troppo lontano e a rendersi conto che non tutte le domande hanno una risposta. Nella mente di questi nativi, il benessere occupa una posizione importante. Grazie a un metodo di lavoro serio, chiaro e profondo, non c'è un solo obiettivo che non riusciranno a raggiungere.