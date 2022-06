I segni zodiacali più antipatici

come bacia

che ci riempiono di gioia con il loro sorriso ogni volta che le incontriamo. Poi ci sono quelle antipatiche, che ci rovinano la giornata con la loro acidezza. L'astrologo Jennaro si è avventurato tra le stelle per individuare, attraverso l'oroscopo, quali sono i cinque segni più antipatici dello Zodiaco. Senza dimenticare, ovviamente, che ogni regola ha la sue eccezioni e che nemmeno gli astri sono immuni da qualche errore ().I Gemelli detengono lo scettro in questa lista dei segni astrologici più antipatici. Il motivo è perché spesso i nati sotto questo segno assumono degli atteggiamenti che possono causare antipatia, come per esempio una certa indifferenza, o il loro continuo cambiare le proprie opinioni, oppure la capacità di ferire con le parole. Il fatto è che il più delle volte i Gemelli incantano gli altri mostrando un carattere dolce amorevole, ma i loro improvvisi mutamenti di umore li fanno apparire come persone sgradevoli e antipatiche. Da non dimenticare la loro dualità, che li fa percepire come ambigui e insinceri.A volte può succedere che un chiaro pregio si riveli un oscuro difetto. Questo vale per quelli della Vergine che, con il loro attaccamento per l'ordine e la disciplina, molto spesso si rendono antipatici agli occhi degli altri. Non si fidano nemmeno dei loro amici e parenti e cercano in qualche modo di metterli alla prova. Sono parsimoniosi fino all'avidità. La loro mania di criticare, guidare e giudicare chiunque, crea problemi nella comunicazione. Per questo motivo, molti nativi di segno Vergine sono considerati insopportabili, dispotici e autoritari, da cui prendere le dovute distanze.Gli Scorpioni non sono certo conosciuti come le persone più socievoli e simpatiche al mondo. Anzi, la loro cerchia di amici è generalmente molto ristretta e c'è una ragione per questo. Lo Scorpione ha una straordinaria capacità di manipolare gli altri, spesso assumendo comportamenti che possono essere offensivi e villani. La gente sente tutto ciò e si allontana. Questa caratteristica è uno dei motivi per cui gli Scorpioni si guadagnano la reputazione di essere antipatici.Se c'è un tratto che può rendere odioso e antipatico qualcuno, è senza dubbio la vanità e il continuo bisogno di mostrare d'essere il migliore in tutto. Il fatto è che dietro questa fiducia in se stesso, spesso si nasconde la paura di non essere all'altezza delle aspettative che sono state riposte. Perciò, se le sue ambizioni non sono soddisfatte e, quindi, non si sente realizzato, il Leone può trasformarsi in un vero tiranno. Questo fa sì che molte persone scelgano di stare alla larga da lui o lei.Il Cancro è molto bravo a nascondere la sua malevolenza, per cui molti lo considerano piuttosto cordiale, amichevole e disposto alla comunicazione, soprattutto le persone estranee con le quali non ha familiarità, mentre con le persone più vicine, con cui si è instaurata una certa confidenza, questo nativo non riesce a mascherare il proprio risentimento, diventando in alcuni casi una persona davvero sgradevole e antipatica.