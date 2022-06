Giove in Toro

nel tema natale

è il pianeta più grande del nostro sistema solare ed è conosciuto come la stella dell'abbondanza, della fortuna e dell'espansione. È un saggio consigliere e un ottimo insegnante. Tutto ciò che riguarda la crescita e la prosperità è nelle risorse di questo gigante buono. La posizione di Giove nel tema natale mette in evidenza gli aspetti positivi e i punti di forza della nostra personalità.per cui, in quest'area zodiacale, il pianeta dedicato all'antico re dell'Olimpo, esalta tutte le virtù e i valori del segno. Chi nasce in questo contesto astrale è senz'altro una persona espansiva e fortunata. È pieno di fede e speranza e, se avverte che c'è un Ente superiore che protegge la sua vita e il suo destino, molto probabilmente è proprio così.se sei nato mentre Giove transitava nel segno zodiacale del Toro, significa che tu sei una persona realistica e che non corri dietro a sogni impossibili quando persegui i tuoi obiettivi, ma insegui solo ciò che puoi vedere e toccare. Sei fermo e razionale nei tuoi propositi e sai che il raggiungimento del successo richiede tempo. A volte la tua paura di prendere una scorciatoia ti fa rimanere indietro, ma di sicuro non calpesteresti i piedi di qualcun altro pur di arrivare dove stai andando., Giove in Toro nella carta astrale indica sì una forte tendenza ad attrarre ricchezza e la predisposizione a utilizzare denaro e beni materiali, ma in modo saggio e costruttivo. Questo nativo ama gioire delle comodità materiali, del buon cibo, dell'arte e di tutte le cose belle che la vita può offrire. Come conseguenza di questa capacità, c'è una grande possibilità di successo negli affari. Di contro, l'eccessiva sicurezza può essere pericolosa, poiché divenendo troppo sicuro di sé o troppo avido, potrebbe non ottenere i risultati desiderati.