Giove in Gemelli

nel tema natale

è il pianeta più grande del nostro sistema solare, il doppio di tutti i pianeti dello zodiaco messi assieme. Giove impiega circa dodici anni per completare la sua orbita intorno al Sole. Ciò significa che ogni anno transita in un segno diverso. Molti secoli fa, questi movimenti spinsero gli antichi astrologi a chiamare Giove la "".in un segno mutevole come i Gemelli nella carta astrale, significa essere mentalmente avventurosi, pronti e desiderosi di imparare, anche se un po' meno attaccati a certi valori rispetto ad altri. In genere, i nati con Giove in Gemelli sono persone abbastanza imparziali e di mentalità aperta. Con il loro ingegno sanno come mettere gli altri a proprio agio e aiutarli a superare i momenti difficili.che hanno Giove nel segno dei Gemelli alla nascita, tendono ad essere intellettualmente curiose e interessate. Leggono molto, oppure sono spesso su Internet alla ricerca di nuove informazioni, notizie e insegnamenti. Il loro desiderio di conoscenza può essere alimentato in diverse aree, per cui, questo tipo di comportamento può indurli a dilettarsi in diversi settori di studio.per quelli che nascono in questo particolare contesto astrale, poiché è il loro modo di essere in connessione con gli altri. Possono dedicarsi all'insegnamento o al giornalismo, sfruttando le loro doti di comunicazione, oppure possono guadagnare denaro scrivendo, pubblicando o attraverso tecniche di mercato e strategie di vendita. Il lato negativo di Giove in Gemelli, è che può rendere l'aspetto di un intellettuale snob, cioè, di chi parla tanto senza dire nulla.