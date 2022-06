Giove in Cancro

nel tema natale

è il pianeta che riesce a controllare le forze maligne dello zodiaco. Quando Giove si trova in congiunzione con i fasci spietati di Saturno o Plutone o dei nodi lunari, tende a regolare tali energie diminuendone la forza ed evitando che facciano del male. In pratica, Giove può impedire a un pianeta o a una stella di dare risultati negativi. Quando è in congiunzione con la Luna o Marte o Venere, fornisce cose buone.è senz'altro una persona amorevole, pacifica, amichevole, socievole, comprensiva e probabilmente alquanto patriottica. Ha una vivida immaginazione e fa dei sogni fantastici. È interessato alle cose mistiche, ma ha anche un buon senso finanziario, soprattutto nel campo immobiliare, dove cercherà di accumulare più di una proprietà.con Giove in un segno lunare d'acqua come il Cancro nella carta astrale, vede la casa come un rifugio tranquillo e accogliente, dove è piacevole tornare dopo una giornata di duro lavoro. È fortemente legato ai suoi parenti, in particolare ai propri genitori. Un potenziale compagno o compagna dovrebbe mettere in conto che, in caso di dissidio, costui o costei sceglierà sua madre e, se si dovesse arrivare al divorzio, non rinuncerà mai ai suoi figli., quelli che nascono mentre Giove è in transito nel segno zodiacale del Cancro, hanno un'anima gentile e premurosa, sempre pronti a riempire d'amore gli angoli più segreti dell'anima delle persone a cui tengono. Sono individui estremamente pacifici e benevoli, in nessuna situazione ignorano gli altri e mettono tutte le loro forze per aiutare chi soffre. Il concetto principale della loro vita è l'amore per i figli.