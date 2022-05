Giove in Vergine

nel tema natale

è che Giove porta fortuna, felicità e buone opportunità di crescita in qualsiasi segno transiti, ma dobbiamo sapere in quale area zodiacale si trovava al momento della nostra nascita per comprendere nello specifico come si relaziona con la nostra vita. Questo significa che il segno attraverso il quale transita Giove, ci fornisce preziose informazioni su come possiamo sfruttare al meglio questo movimento planetario.sebbene Giove in Vergine sia nel suo esilio, non significa che la sua presenza nel sesto segno dello Zodiaco nel nostro tema natale ci porterà qualcosa di negativo. Sicuramente no, perché Giove è e rimane "", perciò non porterà mai vibrazioni negative. Quello che può succedere è che la sua energia non funzionerà al 100%, poiché è difficile che un pianeta in esilio possa esprimere tutta la sua natura.rappresenta l'assillo di rispettare le regole e un'insaziabile sete di perfezione. Quelli che nascono in questo particolare contesto stellare hanno una sorta di superiorità razionale che li porta a prendere delle decisioni ottimali in modo obiettivo ed equanime, grazie anche alla loro capacità di saper misurare rischi e benefici., quando si trova nel segno della Vergine, Giove chiede di essere prudenti, di andare passo dopo passo, di prestare attenzione ai dettagli. In poche parole, se hai Giove in Vergine nella tua carta astrale, è probabile che vorrai prestare la massima attenzione in ogni cosa che fai, ottimizzare i risultati ed essere più efficiente e più efficace in tutte le tue attività., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su App Store