Giove in Sagittario

nel tema natale

è il grande benefattore e astro protettore dello zodiaco. È il pianeta più grande del nostro sistema solare. In astrologia è legato all'ottimismo, allo sviluppo, allo stato di grazia, alla giustizia, al nostro rapporto con l'Universo, alla generosità e l'espansività, ai viaggi e alle nuove esperienze che ci permettono di crescere come persona.con Giove in Sagittario nel tema natale hanno un cuore gentile, leale, generoso, paziente e di larghe vedute. Guardano la vita da un punto di vista profetico e filosofico. Possono avere un grande interesse per la religione, la legge, l'istruzione e le cose astratte. In genere, questi nativi ispirano fiducia nelle altre persone attirandole e conquistandole con il loro spiccato senso dell'onore e della dignità.è nel suo domicilio, perciò, quando transita in quest'area zodiacale, il pianeta gigante della fortuna e del benessere manifesta al massimo tutte le sue qualità positive. Ciò significa che darà incredibili opportunità a chi è nato in questo contesto astrale, in modo che possa realizzare le proprie idee, superare gli ostacoli e gioire di tutte le benedizioni che la vita comporta.dà il potere di credere in se stessi. Ecco perché chi nasce con Giove in Sagittario, non potrà mai vivere con persone che limitano la sua libertà. Questo nativo ha un forte desiderio di emancipazione e indipendenza. È propenso alla vita errante. Ama visitare i paesi più lontani e conoscere la loro cultura. Ha un forte desiderio di aiutare gli altri e si sente bene quando lo fa. Qualità negative di chi ha Giove in Sagittario nella carta astrale: impazienza, impulsività, inclinazione a correre rischi ingiustificati., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su App Store