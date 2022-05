Giove in Leone

nel tema natale

che prende il nome dal re degli antichi dei romani. In astrologia è conosciuto come il pianeta che porta prosperità, ricchezza, buona fortuna ed espansione. A seconda del segno zodiacale in cui si trova al momento della nostra nascita, questo "" ci rivela in quale aspetto della nostra vita saremo più prosperi.porta una certa tendenza al comando. In genere, chi nasce in questo contesto astrale suscita entusiasmo e ammirazione nelle altre persone, per questo motivo ha il potenziale per essere un ottimo leader. Tuttavia, quando raggiunge posizioni di comando, orgoglio e vanità possono emergere con forza. Il suo ego si gonfia e da persona generosa e benevola qual è può diventare presuntuosa e arrogante e persino eccessivamente avida., avere Giove in Leone nella carta astrale rende esuberanti e sfrenati. Questi nativi vogliono che il mondo intero veda quanto sono dinamici e potenti. La vergogna e la falsa modestia sono i loro peggiori nemici. Amano il lusso e sono dei veri spendaccioni, sebbene poi siano i primi a pentirsene una volta passata l'euforia., chi nasce durante i dodici mesi in cui Giove è in Leone, ha l'opportunità di promuovere la sicurezza in se stesso, divenendo consapevole del proprio valore. Il guaio è che a volte esagera credendo di essere il centro dell'universo. Nei casi peggiori si sente superiore e guarda gli altri con una certa sufficienza se non addirittura con disprezzo, drammatizzando ed esagerando su tutto finché perde di vista la realtà.