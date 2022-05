Giove in Capricorno

nel tema natale

circa dodici mesi a Giove affinché attraversi ognuno dei segni astrologici, questo significa che tutti i nati in quell'anno, avranno Giove nello stesso segno. L'area zodiacale in cui si trova Giove nel tema natale, descrive come una persona riesce a comprendere la vita e il modo in cui esprime le proprie convinzioni, siano esse morali, spirituali o intellettuali., vediamo che aumenta la pazienza e la preveggenza, così come il senso dell'ordine, conferendo una certa attitudine al comando e all'organizzazione. In genere, chi ha Giove in Capricorno nel tema natale, tende a comportarsi in modo severo con i suoi subordinati, dando misura e peso ad ogni cosa. In alcuni casi emergono aspetti negativi, come un'esagerata ambizione, egoismo e freddezza.significa dimostrare maggiore integrità nel relazionarsi con gli altri, responsabilità ed etica negli affari e una buona immagine nel sociale. Di solito, coloro che sono nati in questa condizione astrale sono alquanto conservatori o possono manifestare valori tradizionali in relazione alla condotta morale, politica ed educativa, sentendosi più a proprio agio nel seguire norme e regole nel rispetto del sistema., le persone che alla nascita presentano Giove nel segno del Capricorno, concentrano la loro vita sul lavoro e sulle responsabilità, perseverando nel raggiungimento di obiettivi a lungo termine. Il punto è che sebbene riescano a realizzare grandi cose, spesso non le godono, continuando a vivere una vita austera, preoccupandosi soprattutto di preservare ciò che hanno. Spesso le loro ambizioni li portano a trascurare la loro vita affettiva e sentimentale.