Giove in Bilancia

nel tema natale

nel tema natale, Giove è considerato il pianeta della fortuna e influisce parecchio sul modo in cui si manifestano le occasioni di prosperità e successo per ognuno di noi. Ciò significa che il segno zodiacale in cui si trova al momento della nostra nascita, rivela molto sul tipo di vita amorosa, lavorativa e sociale che avremo. Se c'è una cosa che contraddistingue le persone che hanno Giove in Bilancia nella carta astrale, è che di solito non accettano nulla che non sia basato sulla giustizia e sull'etica.hanno una propensione naturale per l'armonia e in genere preferiscano evitare qualsiasi tipo di conflitto. Quando si tratta di prendere decisioni importanti, questi nativi sanno agire con grande senso del giusto. La loro mentalità è abbastanza aperta, ciò significa che non sono radicati a rigorose convinzioni. Un atteggiamento, questo, che può essere molto utile soprattutto quando si tratta di ascoltare gli altri., la sincerità e il buon gusto, sono ulteriori qualità che contraddistinguono quelli che hanno Giove in Bilancia alla nascita. Molto probabilmente non sono tanto abili nei lavori manuali, però tendono a stabilire una buona conversazione con gli altri, cosa che li rende molto popolari, facendo sì che le persone si fidino del loro giudizio. Agiscono in modo equo e trattano tutti allo stesso modo., però, può capitare che i nativi con Giove in Bilancia assumano un tipo di atteggiamento seguendo il proprio cuore e non la ragione. Questo li porta ad essere indecisi e insicuri, nonostante tutto ciò vada contro i loro principi. Spesso succede che, per non schierarsi, finiscono per essere piuttosto condiscendenti in alcune situazioni piuttosto che in altre.