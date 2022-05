Giove in Acquario

nel tema natale

conosciuto come il "". Questo pianeta èche, secondo gli astrologi, trasmette energia positiva, felicità e buon umore sulla Terra. La sua forza vitale è ugualmente distribuita per tutti i segni dello Zodiaco? No! Secondo gli esperti, Giove ha un effetto alquanto diverso su ognuno di noi, a seconda del segno astrologico in cui si trova al momento della nostra nascita.denota una persona tollerante e disponibile che per natura ha bisogno di aiutare gli altri. In genere, costui o costei ha un vero talento nel relazionarsi con la gente. Data la sua naturale propensione alla libertà, neutralità e imparzialità, tratterà tutti allo stesso modo, indipendentemente dal tipo di religione o classe sociale., chi nasce sotto il transito di Giove in Acquario è pieno di comprensione e ama stare con le altre persone. Sul lavoro porterà nuovi impulsi, soluzioni, idee originali e opportunità. I suoi punti di forza sono la speranza in un domani migliore, la voglia di cambiare il mondo, il coraggio di intraprendere una strada nuova che non è mai stata calpestata.il percorso verso il successo non sia facile per nessuno, se il nativo con Giove in Acquario saprà coniugare l'originalità del pensiero di Urano con la prudenza e la saggezza di Saturno, riuscirà a cogliere occasioni felici e a farsi strada fino alle stelle. Grazie alla sua abilità nel comunicare con gli altri, potrebbe diventare un ottimo diplomatico, uno specialista delle relazioni di lavoro o un manager delle risorse umane.