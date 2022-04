Marte in Toro

nel tema natale

, in quanto pianeta delle aspirazioni, degli impulsi e dell'azione, a seconda del segno zodiacale in cui si trova, indica quali sono le forze a nostra disposizione, come le utilizziamo e il modo in cui andiamo alla ricerca di ciò che vogliamo. Quando Marte transita in un segno fisso di terra come il Toro, poiché in questo caso i suoi influssi sono strettamente legati alla nostra vita pratica, garantisce coraggio, perseveranza e pazienza negli obiettivi.nelle persone con Marte in Toro nel tema natale, che tendono ad agire con molta concretezza e cautela, incanalando buona parte degli sforzi verso l'obiettivo da raggiungere per ottenere il risultato migliore possibile, non importa quanto tempo ci vorrà. Essi amano sentirsi finanziariamente sicuri. Non si tirano indietro se c'è da lavorare per ciò che vogliono e hanno la concentrazione e la pazienza per ottenerlo., chi ha Marte in Toro alla nascita, è l'immagine stessa di forza e stabilità. Non mostra un atteggiamento prepotente o aggressivo, ma può infuriarsi se provocato oltre la sua sopportazione. Se ha bisogno di difendersi, sa certamente come lottare nel modo migliore e il più energico possibile. L'adattabilità non è il suo forte e una volta che ha iniziato qualcosa, è difficile fargli cambiare idea., il primo approccio degli innamorati con Marte in toro nella carta astrale può essere alquanto tradizionale. In genere sono attratti da persone serie e affidabili, che abbiano gusto per le cose semplici della vita. Hanno occhi solamente per coloro che amano a cui dedicano esclusivamente il loro affetto in modo genuino e sincero. Possono diventare gelosi, poiché vedono la propria metà come qualcosa che appartiene solo a loro.