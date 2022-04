Marte in Leone

nel tema natale

rappresenta la capacità decisionale, l'energia, l'iniziativa e la direzione da prendere in ciò che facciamo. Simboleggia l'istinto maschile "" insito in ognuno di noi, sia uomini che donne. È il desiderio di conquista e il modo in cui ci difendiamo dalle minacce. Quando il pianeta guerriero transita in un segno di fuoco come il Leone, si trova a suo agio, per cui infonde una grande forza e vigore ai nati in questa combinazione astrale che saranno apprezzati per il loro coraggio, lealtà e nobile generosità.ha l'ambizione di diventare "" e per questo è disposto anche a correre dei rischi. Non è certamente uno di quelli che accettano di vivere in sordina, ma vorrà lasciare al mondo la sua impronta che duri nel tempo. Ovviamente, con questa predisposizione astrale, vorrà dominare ed essere il leader sia nelle relazioni affettive e sentimentali, sia in quelle lavorative e professionali.che hanno Marte in leone nella loro carta astrale, sono molto esuberanti, anche se un po' impulsivi, e hanno una mentalità piuttosto aperta. Seguono la via del cuore. Sono degli idealisti che credono nelle virtù, come la moralità, l'etica, la gentilezza e la solidarietà. Se qualcuno mette in pericolo questi valori, sono pronti a difendere i loro principi con determinazione fino ad arrivare al successo in ciò per cui si battono., gli innamorati con Marte in Leone nel tema natale, sono compagni fedeli e si aspettano di essere corrisposti allo stesso modo. Nelle relazioni sono premurosi, affettuosi e amano emozionarsi nelle loro storie d'amore. Con il loro cuore amorevole e l'animo generoso, sanno come offrire alla propria metà momenti ricchi di gioia e di soddisfazioni.