Marte in Gemelli

nel tema natale

è simbolo non solo di partecipazione e combattività, ma anche di volontà, coraggio e resistenza di fronte agli imprevisti e le difficoltà, sebbene la sua potenza, come l'eruzione di un vulcano, non è immediatamente percettibile. Quando Marte transita nel segno zodiacale Gemelli, la sua energia si manifesta attraverso l'espressione verbale, cioè, tramite la comunicazione, lo scambio di pensiero e di opinioni., in genere hanno un carattere molto allegro e versatile. A volte tendono ad impegnarsi su più fronti contemporaneamente, il che spesso li ostacola nel raggiungimento dei loro obiettivi. Sono tipi curiosi, aperti a tutto ciò che è nuovo, capaci di intrattenere i propri interlocutori con la loro parlantina sciolta e simpatica. Non sono solo spiritosi, ma anche misteriosi. Sono l'anima della festa. Tutto ruota intorno a loro.così bellicoso come Marte nel segno governato da Mercurio alla nascita, si è sollecitati ad agire e a combattere per raggiungere i propri obiettivi mediante il potere della parola. Costoro sanno quello che vogliono e a loro volta sono attratti da persone eloquenti e ottimiste, con una forte personalità, pronti alla discussione nelle relazioni, con in testa "" per il futuro., Marte in Gemelli aumenta le nostre capacità intellettive rendendoci loquaci, cinici, critici e intelligenti. Le nostre comunicazioni si fanno perspicaci e persino pungenti. Il pianeta guerriero ci insegna a usare la nostra mente per imparare cose nuove, sviluppare abilità che non sapevamo di avere, agire in campi diversi e lavorare su più progetti contemporaneamente.