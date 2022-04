Marte in Cancro

nel tema natale

nel tema natale indica come procediamo alla ricerca di ciò che vogliamo e come l'otteniamo. Suggerisce anche il modo in cui affermiamo la nostra personalità, se combattiamo o scappiamo da ciò che ci ferisce. Quando Marte inizia il suo viaggio attraverso il segno zodiacale del Cancro, può sembrare che tutto si fermi, ma non è così. In realtà c'è una lotta in atto, nascosta nel profondo di ognuno di noi., Marte appare molto più debole che in altri segni, giacché il Cancro è il luogo della sua caduta. Spesso le persone nate in questo contesto astrale dipendono completamente dal loro umore e non possono evitare di resistere a frequenti attacchi di malinconia. Se non si sentono emotivamente connessi a ciò che devono fare, difficilmente saranno in grado di farlo.che hanno Marte in Cancro nella carta astrale sono molto sensibili e creative, sempre in sintonia con i desideri e i bisogni di coloro che li circondano. Di solito hanno una buona memoria e si impegnano con dedizione per portare a termine ciò che hanno iniziato. Ispirati dalle emozioni, non sono molto bravi quando si tratta di recitare. Per fortuna hanno una grande immaginazione che li aiuta quando si trovano in circostanze terribili che feriscono i loro sentimenti., Marte in Cancro conferisce a questi nativi tutte le caratteristiche dei classici corteggiatori romantici. Sono un po' timidi ma assai gentili, pazienti e galanti. S'innamorano facilmente e sono pronti a fare qualsiasi cosa per accontentare la persona che ha rubato il loro cuore. Si prendono cura e proteggono i propri cari e lottano per il benessere della famiglia.