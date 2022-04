Marte in Ariete

nel tema natale

, il tema natale (), indica il transito di ciascun pianeta in uno dei dodici segni zodiacali nel preciso istante della nostra nascita e, quindi, è puramente individuale. Nel caso di Marte, il segno in cui si trova il pianeta della forza, determina la quantità di energia che abbiamo a disposizione e il modo in cui la gestiamo., perciò, quando si trova in quest'area zodiacale, il suo potenziale è allo stato puro. Chi nasce in questa circostanza siderale si distingue per coraggio e audacia. Se si sente attaccato, si difende attaccando. È uno di quelli che non ci pensano due volte prima di passare all'azione. Affronta le sfide frontalmente, senza pensare alle conseguenze. Ama la competizione e non ha paura di niente. Vuole essere il primo in tutto, poiché ha molte energie a sua disposizione.è un pioniere che ama avviare nuovi progetti, sebbene poi non abbia la perseveranza per portarli a compimento, giacché le sue motivazioni cambiano rapidamente facendogli concentrare altrove le proprie energie. È la tipica persona che ispira gli altri a osare qualcosa, spronandoli, dicendo: Dai, forza, ce la puoi fare!, il nativo con Marte in Ariete è un conquistatore nato e un innamorato sincero, entusiasta, diretto e spontaneo. Ha bisogno di amare e sentirsi ricambiato/a. Il suo tallone d'Achille può essere l'incostanza, l'impazienza e la facilità con cui reagisce e si arrabbia quando gli altri non fanno quello che vuole, anche se, fortunatamente, la sua ira dura poco., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su App Store