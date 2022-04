Il moscerino e il toro

Esopo

e le continue innovazioni tecnologiche, ci sono alcune cose che non cambieranno mai, come la gioia di leggere una bella fiaba ai nostri figli la sera prima di andare a letto. Che si tratti di una narrazione tradizionale o di una storia moderna, la lettura è un'attività molto benefica sia per i grandi che per i piccini.trasmette una lezione educativa ideale per insegnare i valori della vita con una didattica molto chiara e facile da assimilare. Inoltre, sviluppa l'immaginazione nei più piccoli e li trasporta in un mondo fantastico. Tra le favole più significative ci sono sicuramente i racconti diil quale fu uno dei primi poeti a utilizzare gli animali come personaggi delle sue storie, dando loro un comportamento umano. Una delle fiabe più brevi dell'autore greco è questa del moscerino e il toro.un moscerino stanco per il lungo volo, si posò sulla punta del corno di un grosso toro. Dopo aver riposato, si preparò a spiccare nuovamente il volo, ma prima di battere di nuovo le ali, si avvicinò all'orecchio del toro per ringraziarlo.", disse il moscerino al toro, continuando: "".". Fu la risposta del toro., tutto questo ci fa capire che spesso diamo molto più credito a noi stessi di quanto non ne abbiamo in realtà agli occhi del prossimo.