I segni zodiacali più eleganti

ha sicuramente un amico o un parente il cui stile nel presentarsi desta l'invidia degli altri. Ogni qual volta interviene a una festa, si distingue per il suo abbigliamento sempre elegante e alla moda. Ecco, l'astrologia ci dice quali persone possono avere più o meno gusto nell'abbigliamento a seconda del proprio segno zodiacale.Forse il primo posto dei segni più eleganti dello zodiaco non spetterebbe all'Ariete, ma il fatto è che questi nativi amano avere tutta l'attenzione su di loro, inoltre, sono sempre a un passo davanti agli altri anche quando si tratta di moda, per cui non lesinano sulle spese nel comprare abiti di classe, che indossano con stile e disinvoltura.In genere, gli Arieti scelgono indumenti e scarpe esclusivi, completando l'outfit con un trucco luminoso. Tendono a distinguersi dalla massa, motivo per cui spesso hanno un guardaroba molto vasto in cui è possibile trovare qualsiasi cosa, da un vestito nero di classe a una tuta militare.Al secondo posto di questa classifica troviamo i nati della Bilancia, anche se molto probabilmente a loro spetterebbe il primo posto. Infatti, i bilancini sono sempre al passo con le ultime tendenze della moda. Si distinguono da tutti quanti gli altri perché ogni capo che scelgono si combina perfettamente con il loro look incredibile e favoloso.La Bilancia è un segno governato dal pianeta Venere, responsabile della bellezza e dell'amore, quindi non sorprende che questi nativi si distinguano per la loro eleganza in quanto sono dei veri esperti in materia. Il loro guardaroba è moderno e armonioso, non c'è posto per abiti scialbi e volgari.Il terzo posto è ben meritato dal Toro, poiché è senza dubbio uno dei segni più eleganti dello Zodiaco. I nati in quest'area astrologica amano apparire e vestirsi bene. I tori desiderano proiettare un'immagine corretta di se stessi, a costo di passare ore davanti allo specchio, scegliendo accuratamente l'abito da indossare.Anche il Toro, come la Bilancia, segue i gusti di Venere, per cui nel suo guardaroba ci sono abiti che enfatizzano il fascino e la forza. La donna Toro adora indossare gonne e camicette eleganti che sottolineino la loro tenerezza e femminilità, mentre l'uomo preferisce capi di alta qualità e jeans costosi.Il Leone ha sempre l'idea giusta per vestirsi con distinzione in ogni occasione, oltre al fatto che ha una predisposizione naturale per indossare abiti eleganti e ornarsi di gioielli molto costosi, al punto che per qualcuno potrebbe sembrare un atteggiamento piuttosto presuntuoso.I Leoni sanno come presentarsi a una festa o una cerimonia e impressionare gli invitati con abiti firmati da famosi stilisti. Le donne Leone arricchiranno il loro guardaroba con monili, gioielli, gemme e pietre preziose. Gli uomini completeranno il loro look con costosi orologi, catene e anelli con pietre preziose.Se a completare questo elenco dei cinque segni zodiacali più eleganti c'è il Capricorno, è perché a questi nativi piace avere sempre e ovunque un bell'aspetto. In genere il Capricorno punta sul classico e non importa se ciò che indossa sia costoso o economico, purché sia un capo elegante, che attiri l'attenzione.Il nativo Capricorno è una di quelle persone raffinate non solo nel vestire ma anche nel parlare con un linguaggio distinto e ricercato. In genere ama abbinare il bianco con il nero e tutte le sfumature di marrone. A completare il suo guardaroba ci sono certamente scarpe e borse comode e pratiche.