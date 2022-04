Giove in Pesci

nel tema natale

avere Giove in un determinato segno astrologico invece di un altro nel proprio tema natale? Qui potrai scoprire qual è il significato di Giove in transito in oguno dei dodici segni zodiacali. In questo caso, vediamo quale significato assume il pianeta della fortuna, della positività e del successo, quando è in Pesci nella nostra carta astrale.che presentano Giove in Pesci al momento della nascita, tendono ad essere più sensibili, comprensive e dotate di un forte senso di altruismo. Come buoni samaritani, questi nativi prendono le difese degli oppressi e dei meno fortunati, per cui hanno una buona propensione a svolgere un'attività finalizzata al sociale. Tuttavia, devono stare attenti, perché possono imbattersi i persone che si approfittano di questa loro generosità per trarne un indebito guadagno., chi ha Giove in Pesci nella carta astrale non ama mettersi al centro dell'attenzione, ma preferisce rimanere in disparte dietro le quinte. È un amico o un compagno di vita disinvolto e rilassato, che non ha bisogno di molto per la sua felicità. La sua gioia risiede in una fede incrollabile nella bellezza e nella bontà dell'Universo.possono aspettarsi interessanti opportunità e fortunate coincidenze. Ogni qual volta nel cielo si ripete questa combinazione stellare, può succedere di tutto affinché si realizzino i loro sogni. Tuttavia, c'è il pericolo che sopravvalutino le loro forze promettendo più di quanto possano dare effettivamente., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su App Store