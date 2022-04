Benefici e giovamento del pompelmo

50 calorie;

1 gr proteine;

10 gr carboidrati;

2 gr fibra;

6 gr zuccheri;

4% del fabbisogno giornaliero di magnesio;

6% del fabbisogno giornaliero di potassio;

30% del fabbisogno giornaliero di vitamina A;

60% del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

è un agrume proveniente dal sud-est asiatico che si trova in commercio nella maggior parte dell'anno. Il suo sapore è tipico degli agrumi e, sebbene non si abbiano notizie precise sulle sue origini, si pensa che sia nato dall'incrocio naturale tra un'arancia e il pomelo. La buccia è di colore giallo/arancio e la polpa va dal bianco al rosa fino ad arrivare al rosso., noto anche come il "". La coltivazione della pianta del pompelmo è iniziata nel secolo scorso e si è diffusa rapidamente un po' ovunque nei climi tropicali, così come velocemente è cresciuta la sua popolarità tra i consumatori di frutta. Grazie al suo basso contenuto calorico e un'alta concentrazione di vitamine e minerali essenziali per l'organismo, il pompelmo è ideale nelle diete., il pompelmo può apportare apprezzabili benefici e giovamento al sistema immunitario. Tra l'altro, il pompelmo è una fonte ideale di potenti antiossidanti, molto benefici per il corpo, giacché rallentano il processo di invecchiamento e aiutano a mantenere la pelle sana, liberando persino dalla cellulite.a contenere minerali come calcio, magnesio e potassio, il pompelmo rappresenta un'incredibile fonte di vitamine varie, tra cui: A, B1, B3, B6 e C, proponendosi un valido aiuto per abbassare i livelli di zucchero nel sangue e un'ottima fonte di fibra alimentare, motivo per cui molti lo usano per dimagrire senza sforzo.che il sapore acre del succo di pompelmo riesce a stimolare la produzione di insulina. Per questo motivo è raccomandato alle persone sofferenti di diabete, giacché è in grado di attivare una serie di proteine che aiutano il fegato a sciogliere gli acidi grassi., mangiare alcune fette di pompelmo a stomaco vuoto può apportare grandi benefici come lassativo. E non solo, perché mangiato regolarmente, questo frutto agisce anche come purificatore del sangue, favorendo la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie, ipertensione, ictus e colesterolo alto.fornisce anche piccole quantità di zinco, rame e ferro, che lavorano insieme nel corpo per aiutare a migliorare la digestione, a eliminare le urine e a prevenire l'arteriosclerosi.è di consumare regolarmente il pompelmo, magari abbinandolo ad altri alimenti. A tavola si può servire tagliato a fettine o a spicchi, come antipasto o per guarnire altri cibi, oppure come dessert. In ogni caso, il pompelmo è un frutto che non dovrebbe mancare nella tua dieta, poiché è l'ideale se vuoi fornire al tuo corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno durante il giorno.