Venere in Leone

nel tema natale

è il pianeta dell'armonia e della comprensione in tutte le sue forme. Vigila sulle nostre relazioni, specialmente quelle che riguardano la nostra vita sentimentale. Ogni anno, Venere trascorre circa un mese in ciascun segno zodiacale diffondendo a tutti il suo messaggio di bellezza e amore. Poiché il Leone è un segno legato al cuore, avere il Sole e Venere nella stessa area zodiacale alla nascita, rende la personalità di questi nativi così nobile e brillante da illuminare ogni stanza in cui entrano., è impossibile passare inosservati. Chi vede per la prima volta la luce del Mondo attraverso questa combinazione astrale, sente la necessità di essere rispettato e ammirato nelle sue relazioni affettive. Di sicuro, non sarà mai un semplice garzone o una damigella, né un principe o una principessa, ma un re o una regina, l'imperatore o l'imperatrice, la mandorla nel confetto., l'amore è una continua avventura, quasi fosse un romanzo o un film. Piangerà e riderà, mostrando ogni tipo di emozione, ma non perderà mai il controllo di sé, poiché è troppo orgoglioso perché oltrepassi il confine che rasenta il grossolano, rozzo o volgare. Non perdona chi ha ferito il suo orgoglio e a chi entra nella sua "" non lo guarderà più nemmeno in faccia. Il punto debole di chi ha Venere in Leone alla nascita, è la vanità. Ama così tanto l'ammirazione da diventare ingenuo e manipolabile.nella personalità di chi ha Venere in Leone nella carta astrale, è la voglia di mettersi continuamente in mostra, di distinguersi, di essere al centro dell'attenzione. Per lui o lei è davvero difficile imparare a essere meno narcisista, e quando si tratta di ricevere complimenti, non sono mai troppi. In una relazione, è colui o colei che prende le decisioni. Perciò, chi fosse interessato a uscire a qualsiasi titolo con questa persona, deve diventare suo fan e adorarla.