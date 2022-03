Venere in Gemelli

nel tema natale

Che tipo sono? Quali sono le mie caratteristiche? Qual è la mia personalità? Il transito di Venere nei segni zodiacali al momento della nascita è estremamente significativo, perciò, se vuoi dare un'occhiata più da vicino al significato di Venere in transito nel terzo segno dello Zodiaco, prova a leggere la guida qui sotto per interpretare i tuoi risultati.con Venere in Gemelli alla nascita sono simpatiche e tendono ad avere un buon legame con i familiari, gli amici e i vicini di casa. Gli piacciono le attività letterarie, come la narrativa, la poesia, ecc. Generalmente si allontanano dalle persone che mostrano comportamenti volgari preferendo circondarsi di gente che abbiano qualcosa da offrire soprattutto intellettualmente parlando., poiché è un'area dominata da Mercurio, di solito la conoscenza e la comunicazione diventano due insaziabili aspirazioni. Perciò, chi ha questa combinazione astrale nel suo tema natale, è innegabilmente incline ad avere molti amici e conoscenti e, poiché è molto intelligente ed eclettico, il suo obiettivo sarà di scambiare idee e opinioni con persone altrettanto sagaci e versatili.sono un segno d'aria, di energia mutevole, quindi, questa è una Venere che invoglia al cambiamento. Non che ci troviamo di fronte a una persona sentimentalmente infedele o bugiarda, ma chi ha Venere in Gemelli nella carta astrale, il più delle volte non riesce a stare per molto tempo con lo stesso partner, specialmente se la relazione entra in una certa monotonia, oppure non vede soddisfatti i suoi bisogni. Per questo nativo è consigliabile un partner vivace, allegro, con sempre nuove idee e progetti da mettere in pratica., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su Play Store