Venere in Cancro

nel tema natale

, si può osservare che durante il suo passaggio nello zodiaco, il pianeta dell'amore disegna una stella a cinque punte, denominata "". Venere è nota anche come "" o "", poiché, data la sua vicinanza al sole, si nota meglio prima dell'alba o dopo il tramonto., si dice che sia nella sua esaltazione, questo vuol dire che si trova nella sua terza Casa preferita, dopo il Toro e la Bilancia che sono i suoi domicili. Poiché il Cancro è il segno governato dalla Luna che ha polarità femminile "", si integra perfettamente con l'energia di Venere, giacché ha la stessa polarità, per cui in questa combinazione astrale troviamo soprattutto il trionfo della donna perfetta, colei che ogni uomo sogna di sposare., conferisce molta importanza all'amore, all'attaccamento, all'amicizia, alla bellezza, alla fertilità e a tutto ciò che dà valore alla persona. In questo caso non si può fare a meno di essere attenti ai bisogni di chi si ama, dei propri figli, dei parenti e gli amici, vegliare su di loro e preoccuparsi che stiano bene. Tra l'altro, Venere in Cancro alla nascita conferisce un'ottima memoria, perciò questo nativo non dimenticherà mai la data di un anniversario o compleanno., è istintivo e spontaneo, qualità che sono certamente dei pregi, ma che a volte possono metterlo/la nei guai, soprattutto quando prende delle decisioni troppo affrettate, finendo quasi sempre per pentirsene. Insomma, la razionalità non è proprio il suo forte, e quando è di cattivo umore, comincia a fare i capricci adottando la tecnica del fingere di non vedere, non sentire e non parlare per attirare l'attenzione su di sé.