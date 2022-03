Venere in Bilancia

nel tema natale

nel tema natale rivela aspetti molto importanti della nostra identità affettiva e sentimentale. Il segno in cui si trova il pianeta dell'armonia e bellezza al momento della nostra nascita, indica come ci relazioniamo socialmente con gli altri, come amiamo e vogliamo essere ricambiati. Poiché Venere in Bilancia è nel suo domicilio abituale, si trova a suo agio, generando in questi nativi una grande capacità di andare d'accordo con tutti e coltivare relazioni premurose e amorevoli. La Bilancia è un segno d'aria piuttosto mentale, quindi, oltre al lato romantico ed emotivo, nelle sue relazioni cerca anche uno sviluppo intellettuale, ma, soprattutto, disdegna gli atteggiamenti arroganti e maleducati. Perciò, i nati con Venere in Bilancia nel tema natale, sviluppano un alto senso di giustizia e di equità nelle relazioni, così come un livello di comportamento sociale a dir poco esemplare. La Bilancia è anche il segno delle relazioni, quindi, se per le persone che hanno Venere nel settimo segno dello Zodiaco, le relazioni sociali e i legami d'amore, sono considerati di estrema importanza. Questo succede anche perché chi nasce in questo particolare contesto astrale, riesce a capire i sentimenti degli altri. Costui o costei apprezza la compagnia, e nelle relazioni con le persone sa come accontentare tutti, senza deludere nessuno. Per esempio, dicendo esattamente ciò che l'altro vuole sentire. Chi nasce con Venere in uno dei due pianeti da Lei governati, generalmente è una brava persona. Quando s'innamora di qualcuno, non manifesta sentimenti eccessivi ma ama viverli in equilibrio. Si prende cura del suo corpo e del suo aspetto per apparire in pubblico sempre pulito e ordinato. E questa è una qualità molto apprezzata dalle persone intorno a lui o lei. Forse a volte esagera, ma è uno dei suoi pochi difetti.