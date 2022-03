Marte in Vergine

nel tema natale

rappresenta la capacità di decisione, l'energia che utilizziamo in ogni nostra azione. Simboleggia lo spirito combattivo, il desiderio di conquistare e l'istinto competitivo che è dentro ognuno di noi. Il segno in cui si trova Marte al momento della nostra nascita, indica come andiamo alla ricerca di ciò che vogliamo, il modo in cui agiamo e come ci affermiamo. Quando Marte è in Vergine, le nostre azioni saranno sempre accuratamente filtrate dalla ragione.è il pianeta dell'azione e governa le nostre energie. La Vergine è un segno zodiacale abbastanza ordinato, metodico e autocritico. Chi nasce in questo contesto astrale è una persona intuitiva e di buon senso. Di solito è alquanto timoroso e ha difficoltà a intraprendere nuove strade per paura di commettere errori, ma quando passa all'azione, lo fa nei minimi dettagli e, sebbene sia consapevole che la perfezione non esiste, la cercherà sempre e comunque.ha questa configurazione astrale nel tema natale, difficilmente sarà una persona aggressiva. Questo perché transitando nella Vergine, il pianeta guerriero perde molto della sua "" e le sue energie sono indirizzate nella ricerca del risparmio e la realizzazione dei progetti. Che tipo di lavoro può adattarsi a questa persona? Essendo un lavoratore piuttosto minuzioso e con un surplus di energie, può benissimo svolgere lavori di scienziato, matematico, inventore o attività amministrative., gli innamorati con Marte in Vergine nella carta astrale si mostrano affettuosi e romantici con la loro dolce metà solo in privato, mentre in pubblico potrebbero avere delle difficoltà a rilassarsi e a mostrare liberamente i propri sentimenti. Queste persone hanno bisogno di un partner sensibile alle loro esigenze, che si adatti alla loro idea di purezza e moralità., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su Play Store