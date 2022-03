Marte in Scorpione

nel tema natale

. È l'istinto, l'impulso vitale che può renderci felici o ci fa infuriare. Il transito di Marte in Scorpione nella nostra carta astrale può dirci molto sulla nostra personalità, quali sono le nostre preferenze e cosa ci attrae. Marte in un segno fisso come lo Scorpione al momento della nostra nascita, ci dà l'energia per ottenere ciò che vogliamo e combattere per ciò in cui crediamo.può essere paragonato a un ruscello le cui acque tumultuose, se non trovano una via d'uscita, possono causare dei veri disastri naturali. Ecco perché le persone che vedono per la prima volta la luce del Sole sotto gli influssi del "" nel segno zodiacale governato da Plutone, si comportano in modo piuttosto irruento, se non proprio aggressivo. Costoro sono caratterizzati da un insensato spreco di energia, arroganza, egocentrismo, scontrosità e brama di potere., Marte in Scorpione ci dà la forza per liberarci dai vincoli, potenziando le nostre aspirazioni e le ambizioni, facendoci assumere la responsabilità delle nostre azioni. Marte nell'ottavo segno dello Zodiaco è un poderoso istigatore e stimolatore per chi ama andare a fondo alle cose, per comprenderne la natura ed essere in grado di cambiarle.del transito di Marte in Scorpione nel tema natale, è la perseveranza, ciò significa che questi nativi hanno la capacità di insistere, sfondare e superare anche gli ostacoli più resistenti. Si sentono come se fossero impegnati in pratiche spirituali in grado di elevarli al di sopra degli altri dai quali si distinguono con l'aiuto della forza di volontà, della disciplina e del coraggio.